"Mein Sohn hat das Recht, auf eine normale Schule zu gehen!", sagt Antje Halbfas. Jonas ist in der vierten Klasse - und er hat das Down-Syndrom. "Die meisten weiterführenden Schulen trauen sich nicht zu, ein solches Kind aufzunehmen", sagt die Mutter des neunjährigen Jungen. Dabei hat Deutschland 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und sich damit zur Inklusion verpflichtet: Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam in einer Schule lernen können.

"Mit der Umsetzung hapert es aber!", klagt auch Claudia Berger-Schöne, deren Sohn Finn an Autismus leidet. Seine Behinderung ist nicht sichtbar, doch er braucht Unterstützung. Seine Integrationshelferin, die so genannte I-Kraft hilft ihm, seinen Arbeitsplatz zu organisieren, unterstützt ihn, wenn er sich am Unterricht beteiligen möchte oder wenn er etwas mehr Ruhe braucht, um Aufgaben zu lösen. Sie hilft ihm auch, wenn sich Finn außerhalb des Klassenraums orientieren muss. Für den Neunjährigen kann schon das Essen in der Schulkantine zum Problem werden, wenn es nicht übersichtlich präsentiert ist.



Stellt sich die Frage: Können die Schulen das, wozu sie verpflichtet wurden, überhaupt leisten? Sind sie inzwischen personell dafür aufgestellt oder bringen die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion den ganzen Tagesablauf durcheinander?