Heike Schaal hatte die Idee, deren Umsetzung hohen Einsazu erfordert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer möchte im Alter nicht gern in einer Familie leben statt im Heim? Nicht alle haben diese Möglichkeit. Wer sich nicht mehr allein versorgen oder bei den eigenen Kindern wohnen kann, dem bleibt oft nur das Pflegeheim. In der Ortenau in Baden-Württemberg gibt es dazu eine Alternative, das betreute Wohnen in Gastfamilien. Heike Schaal kam auf die Idee. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie die gemeinnützige GmbH "Herbstzeit". Sie und ihr Team vermitteln Senioren in Gastfamilien. Ihre Philosophie ist, so viel Normalität wie möglich zu schaffen, denn der Alltag in einer Familie hält fit.