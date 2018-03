Ben litt bei seiner Geburt unter Sauerstoffmangel. Der Zwölfjährige kann nicht laufen und darf nicht eine Minute alleine sein. Er braucht die volle Aufmerksamkeit seiner Mutter. Seine Behinderung prägt das Leben der deutsch-australischen Familie. Für seine Geschwister Ellen und Alex war das oft schwer. "Ich will auch behindert sein", hat Ellen mal gesagt, als sie kleiner war. Denn nur dann, so glaubte sie, bekommt sie die Liebe ihrer Mutter.

Ellen und Alex, beide 14, sind in einem Alter, in dem sie ihre Mutter auch noch brauchen. Ihr Vater arbeitet viel im Ausland – Kinder und Mutter müssen den Alltag als Team bewältigen. So mussten beide Kinder schon früh lernen, Rücksicht zu nehmen, zu verzichten und selbständig zu werden. Einfach ist das nicht. Das sieht auch die Mutter so:

Felix hat schon damit zu tun, dass es bei uns einfach anders ist wie in anderen Familien. Und dass man manche Dinge – nicht viele, aber doch manche - doch nicht so machen kann, wie er sich das vorstellt, und dass manches einfach umständlicher ist ...

Was beide Familien gemeinsam haben: Trotz aller Schwierigkeiten will jede Familie viel Zeit miteinander verbringen. Sie arbeiten daran, dieses besondere Leben anzunehmen, ein Leben, das auch eine Bereicherung sein kann.

Rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland leben mit einem schwer chronisch erkrankten oder behinderten Geschwisterkind. Auch Gerburg Beerhues hat einen behinderten Bruder. Die heute 50-Jährige bietet im Sozialpädiatrischen Zentrum in Berlin-Lichterfelde regelmäßig Geschwisterseminare an – für die gesunden Kinder. Denn diese Kinder tragen eine große Last, fühlen sich allein. In den Seminaren vermittelt Gerburg Beerhues ihre eigenen Erfahrungen und möchte Kindern helfen, sich mit ihrer eigenen Situation auseinander zu setzen.