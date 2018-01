Das war ja eine lange Zeit meines Lebens – dieses Studium – und es ist komisch, das jetzt in Form von Büchern in eine Kiste zu packen und zu sagen: Es ist jetzt fertig! Es ist ja auch im wahren Leben so: Ich habe die Prüfung jetzt geschafft, dieser Lebensabschnitt ist jetzt vorbei. Jetzt muss was Neues kommen!

Joana