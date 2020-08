Im Jahr 2018 erfährt Astrid, dass sie Leukämie hat. Heutzutage muss das nicht mehr gleichbedeutend sein mit einem Todesurteil, denn rund 90 Prozent der an Leukämie erkrankten Menschen finden mittlerweile einen Stammzellenspender.



Doch dies trifft nur auf Menschen zu, die europäische Wurzeln haben. Astrids Vater jedoch ist Nigerianer, und somit sinkt für die zweifache Mutter die Chance auf drei Prozent. So einfach lässt sich Astrid nicht unterkriegen, sie will unbedingt einen passenden Spender finden. Mithilfe ihres Ehemannes Florian und unterstützt von einem großen Freundeskreis führt sie die Suche bis in die USA und nach Nigeria, wo viele motiviert werden können zu spenden.