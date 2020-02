Antje Bildrechte: MDR, RBB

Ich habe als Kind viel vor mich hin gewurschtelt, habe versucht für mich Lösungen zu finden. Ich flüchtete in Bücher, in eine sehr ernste Welt. Ich habe versucht, mir Regelwerke zu schaffen, zu überleben, in dem ich mich durch Leistung forderte. Ich habe versucht, viel für die Schule zu tun und bin schon damals eine ernste, kleine Erwachsene geworden. […]