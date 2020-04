Janis McDavid ist Student der Wirtschaftswissenschaften und doch nur gelegentlich an seiner Uni in Witten-Herdecke zu finden, die meiste Zeit verbringt er als Redner und Mutmacher – bei Unternehmen, Vereinen oder auf Messen. Obwohl er ohne Arme und Beine geboren wurde, lebt der 28-Jährige weitgehend autonom. Wenn er mal Hilfe braucht, dann "leiht er sich die Beine und Arme" von anderen.

Was er zu sagen hat, wird mit großem Interesse gehört. Denn wer im Rollstuhl so ungehindert durchs Leben kommt, der besitzt offenbar ein besonderes Potenzial. Bei seinen Vorträgen berichtet er von seinen Erfahrungen, Schwierigkeiten zu bewältigen.

Unterwegs mit Freunden in der Sächsischen Schweiz Bildrechte: MDR, BR

Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten: Janis ist ständig zu Vorträgen unterwegs, mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug.



An seine Uni schafft er es nur noch zu Stippvisiten. In Witten-Herdecke studiert Janis Wirtschaftswissenschaften. Wenn er Hilfe benötigt, bekam er sie bisher immer von Kommilitonen. Anders als etwa an der Londoner Universität, an der er ein Gastsemester absolvierte, macht man in Witten-Herdecke "kein großes Bohei" um seine Behinderung, sondern regelt die Fragen pragmatisch, wenn sie sich stellen.