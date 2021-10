Etwa 800.000 Menschen in Deutschland stottern. Etwa fünf Prozent davon sind Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. "Bei den meisten Kindern hört das Stottern von selbst wieder auf", sagt Georg Thum. Er leitet die Stotterer-Beratung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das gilt allerdings nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.