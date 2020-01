"Alles, nur nicht alte Menschen waschen und sauber machen müssen." Das sagte sich Reporter Martin Rieck, als er vor 20 Jahren seinen Zivildienst antreten musste. Heute will er über seinen eigenen Schatten springen und für sieben Tage als Pfleger im Pflegeheim St. Markus in Hamburg arbeiten. Er muss Haare kämmen, Frühstück verteilen, Körper waschen und auch mal die Hand von Frau Schick nehmen, wenn ihr Herz mal wieder schmerzt und sie spazieren gehen möchte.

116 Senioren wohnen im St. Markus in Hamburg. Ein Zimmer in diesem Pflegeheim ist auch mit einer kleinen Rente bezahlbar. Aber die Wartezeit beträgt im Schnitt zwei Jahre. Die Nachrichten sind voll von Geschichten über den Pflegenotstand und darüber, welche Plackerei es ist, sich unterbezahlt um hilfsbedürftige Senioren zu kümmern. Auch daran müsste sich etwas ändern, findet Saskia. Eigentlich wollte sie mal Sozialpädagogik studieren. Die Ausbildung im St. Markus war nur als Überbrückung für einen Studienplatz gedacht. Inzwischen ist sie seit 14 Jahren dort. Angesichts der Berichterstattung von heute würde sie eine solche Ausbildung wohl nicht noch einaml anfangen, meint sie: "Ich glaube, dass zu viele negative Dinge aus der Pflege gezeigt werden und zu wenig Positives."

Dass der Beruf eine Herausforderung bedeutet, weil sich ein alter Mensch mit Demenz beispielsweise auch mal weigern kann, sich "versorgen" zu lassen, leugnet sie nicht. Sie kann damit umgehen, wenn eine alte Dame an einem Morgen nicht gewaschen werden möchte: "Weder ihr noch mir ist damit geholfen damit, wenn ich jetzt etwas tue, was sie gar nicht möchte. Und letztendlich hat sie eine Entscheidung getroffen. Und auch wenn sie dementiell erkrankt ist, kann sie trotzdem eine Entscheidung treffen."



Jeder hat seinen eigenen Charakter. Im Altenheim ist das nicht anders. Als Pflegerin oder Pfleger braucht man da Gelassenheit und starke Nerven. Und über seine Grenzen gehen muss man anfangs wohl auch, stellt Reporter Martin Rieck fest, als es darum geht, dass noch bei acht Bewohnern die Vorlagen, sprich Windeln für Erwachsene, zu wechseln sind: "Da muss ich wohl durch. Ich will ja schließlich auch, dass man mir hilft, wenn ich alt bin", macht er sich Mut. Eliza ist 16 Jahre alt und seit drei Monaten in dem Heim, in dem sie ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Sie bringt ihn dazu, die Perspektive zu wechseln: "Mich ekelt das nicht mehr an. Man muss da durch. Es ist eher für den Bewohner unangenehm, finde ich. Ich habe mal erlebt, dass einer der Bewohner weinte, weil er daneben gemacht hat. Das tat mir Leid. Man muss dann auch ein bisschen beruhigen."