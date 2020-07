Ich merke, dass ich mich ein bisschen vergleiche mit der Familie von Tinka. Ich sehe diese drei Kinder und denke, das ist doch eigentlich genau das, was ich mir so wünsche. Und dass es eigentlich nur die Angst ist, die in mir so überhand genommen hat, dass sie mich abhält davon, es uns zuzutrauen.

Tabea