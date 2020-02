Clara wird im August 2016 geboren, drei Jahre nach ihrem älteren Bruder Leo. Der entwickelt sich völlig normal und ist gesund. Auch bei Clara scheint das in den ersten Wochen so zu sein. Doch ihr Leben ist akut in Gefahr: Clara hat SMA Typ 1.

Clara bekommt ihre Chance: Als zweites Kind erhält sie in der Uniklinik Ulm die neuen, so genannten RNA-Medikamente im Rahmen eines Härtefallprogramms. Denn damals haben die Wirkstoffe in Deutschland noch keine Zulassung. Aufgrund der Erfolge in den USA war eine Studie abgebrochen worden, um SMA-Kindern schnell eine Behandlung zu ermöglichen.