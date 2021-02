Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Wir sind nicht ausgeliefert. Und im Schreiben kann ich auch retrospektiv die Geschichte so schreiben, wie ich sie brauche, wie sie mir Kraft gibt. Ich kann mich als Opfer schreiben oder ich kann mich auch im Nachhinein so sehen: Was habe ich gelernt in bestimmten Krisenzeiten und dadurch sehe ich die Überwindungsleistung und nicht das, was mir genommen wurde. Das gibt mir Kraft im Leben.

