Claudia Pierschel ist Förderlehrerin. Jahrelang hat sie am Werner-Vogel-Schulzentrum in Leipzig ausschließlich Kinder mit geistiger Behinderung unterrichtet. Seit kurzem werden Kinder ohne Behinderung in den Alltag an der Förderschule integriert. Nun ist Claudia Pierschel gemeinsam mit einer weiteren Lehrerin und einem Heilerziehungspfleger für fünf Kinder mit Behinderung und 17 Kinder ohne Behinderung zuständig.

Es ist eine Klasse wie jede andere und noch darüber hinaus. Wir haben schon viele verschiedene Kinder hier in der Klasse. Alle so mit Lernstoff zu versorgen, dass unterm Strich ein ruhiges Arbeiten bei rauskommt, ist eine Herausforderung.

Der Tag beginnt mit einem Morgenkreis: Alle Kinder bringen zusammen Struktur in den Schultag. Dann werden neue Themen eingeführt oder bereits Gelerntes vertieft. Anschließend arbeitet jedes Kind für sich an seinem eigenen Wochenplan. Die Kinder mit Behinderung haben einen anderen Lehrplan als die Kinder ohne. Sie arbeiten individuell auf ihr jeweiliges Lernziel hin.

Am Werner-Vogel-Schulzentrum werden unter der Trägerschaft der Diakonie Leipzig seit 1967 Kinder mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung unterrichtet. Seit drei Jahren werden Kinder ohne Behinderung in den Lernalltag integriert. Die drei inklusiven Klassen sind noch in provisorischen Räumen untergebracht. Im kommenden Jahr soll ein Anbau mit neuen Klassenräumen fertig sein. Dann sollen alle Kinder unter einem Dach lernen und sich in Gemeinschaftsräumen treffen können.