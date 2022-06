6. Juni 2022 Sehbehindertentag: Jennifer Sonntag über Selbstverteidigung für blinde Frauen

Sich als blinde Frau nicht mehr ausgeliefert fühlen: Das war Jennifer Sonntags Motiv, nach einem Selbstverteidigungskurs zu suchen. Nicht ganz einfach, so ein Angebot zu finden. Schließlich initiierte sie einen Kurs gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe SeHblick in Halle. Vor dem Erlernen von Techniken steht die Arbeit an der eigenen Stimme und Körpersprache, wie sie betont. Aufmerksam wurde sie bei ihren Recherchen auch auf das WenDo-Projekt, das sich speziell an Frauen mit Behinderung richtet und bereits Trainerinnen mit Behinderung qualifizierte. Ihre Erfahrungen schildert sie hier in ihrer Kolumne "Mit anderen Augen".