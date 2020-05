Doch wie hat sich die Krankheit angekündigt, was waren die ersten Anzeichen? Hans Martin Schroeder ist ein leidenschaftlicher Radfahrer. In Wien unterwegs, will er sich auf den Heimweg nach Starnberg machen. Plötzlich findet er die Donau nicht mehr, kann die Karte nicht mehr lesen. Er ist ein leidenschaftlicher Briefeschreiber. Plötzlich weiß er nicht mehr, wie man ein R schreibt.

Mit 59 Jahren bekommt Hans Martin Schroeder eine Diagnose, die sein Leben verändert und schnelle Entscheidungen erforderlich macht. Zu dieser Zeit ist er Pfarrer in der Friedenskirche in Starnberg. Und plötzlich heißt es, Aufgaben aus der Hand geben, Verantwortung abtreten, Abschied nehmen vom geliebten Beruf. Abschied von vielen Menschen, mit denen er über die Jahre verbunden war.

Der Film erzählt, wie Hans Martin Schroeder nach dem ersten Schock und nach einer Phase der Traurigkeit zusammen mit seiner Frau Elke diese Lebenswende annimmt. Er versucht das Ganze zu sehen und nicht nur auf seine Krankheit zu starren. Notwendige Abschiede müssen vollzogen werden und er will jetzt leben, in jedem Augenblick. Frei nach Andreas Gryphius: "Der Augenblick ist mein und nehm ich den in acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht."