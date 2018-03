Heute geht Sophie in eine berufsvorbereitende Klasse in Stuttgart. Sie will einen Beruf, der ihr Spaß macht und ihr ein unabhängiges Leben ermöglicht. Erzieherin für Kindergartenkinder möchte sie werden. Eine Praktikumsstelle in einem Kindergarten hat sie schon. In ihrer Berufsschule wird sie darauf vorbereitet. Hier ist Sophie eine von zwölf Schülern in einem auf fünf Jahre beschränkten inklusiven Modellprojekt, in dem Theorie und Praxis eng verzahnt sind. So lernen die Jugendlichen viele Berufe und ihre Herausforderungen kennen. Ziel ist es, ihnen eine Arbeitsstelle auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln.