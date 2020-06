Der Moderator trifft sich auf seiner Erkundungstour mit Sportlern und Künstlern, die während des Lockdown nur begrenzt die Möglichkeit hatten, ihren Leidenschaften nachzugehen. Er besucht in Gera eine Einrichtung der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen und schaut, wie die Arbeit in den Werkstätten wieder angelaufen ist. Auch Inklusionsbotschafterin Jennifer Sonntag kommt zu Wort. In ihrer Rubrik "Mit anderen Augen" verrät sie, wie sie Krisen bewältigt. Und natürlich hat Martin Fromme auch wieder im Netz gestöbert und präsentiert uns seine Fundstücke.