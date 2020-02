Ab 7. Februar 2020 bietet der MDR die Sendung "Selbstbestimmt – Das Magazin" mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) an. "Selbstbestimmt" ist eine der wenigen Sendereihen in der ARD, die sich ausschließlich dem Leben mit Behinderung verschreibt. Seit mehr als 25 Jahren ist sie sowohl als Magazin, als auch mit ihren Reportagen ein fester Bestandteil im MDR-Programm. In der monatlichen Magazinsendung geht Moderator Martin Fromme an Orte, an denen Inklusion gelebt wird. Es geht um die Menschen mit Behinderung selbst, ihre Lebenseinstellungen, Möglichkeiten und Grenzen, ihr Leben eigenständig zu gestalten.