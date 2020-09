Als geistiger Vater der Gebärdensprache gilt der Theologe und Anwalt Abbé Charles Michel de L'Epée. Er gründete 1771 in Paris die erstre Schule für Gehörlose. Im Laufe der Zeit haben sich weltweit etwa 5.000 verschiedene Gebärdensprachen entwickelt. Hinzu kommen Dialekte - zum Beispiel auch Sächsisch. In Deutschland ist die Gebärdensprache erst seit 2002 formell anerkannt und hat damit gleichwertig neben der gesprochenen Sprache Verfassungsrang. In vielen Familien wachsen gehörlose Kinder heute "zweisprachig" auf. Eltern legen oft Wert darauf, dass ihre Kinder neben der Gebärdensprache auch das Sprechen bzw. Lippenlesen lernen. Der Erwerb der Gebärdensprache wird - anders als in den USA oder Skandinavien - in der Regel nicht gefördert, sondern ist Privatsache. Viele Kinder gehörloser Eltern lernen Gebärdensprache schneller als die gesprochene Sprache. Sie hat außerdem den Vorteil der Eindeutigkeit. Bei vielen Wörtern sind die Bewegungen des Mundes zu ähnlich, um sie durch Lippenlesen unterscheiden zu können - zum Beispiel bei "Mutter" und "Butter" oder "aus" und "Haus".