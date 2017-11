Toleranz und Liebe - Leben mit einem schwerbehindertem Kind

Es ist am dritten Tag nach Aarons Geburt, als die Ärzte merken, dass etwas nicht stimmt. Sie diagnostizieren eine beidseitige Blutung in seinem Gehirn und prognostizieren ihm zunächst maximal zehn Jahre Lebenszeit. Für die Eltern Karin und Hannes bricht eine Welt zusammen, aber schnell steht für sie fest: Sie wollen das Kind.

Für uns war klar, wir wollen auf jeden Fall dieses Kind behalten. Wir wollen es gerne haben, aber es gehört uns nicht. Wir können es nicht behalten, wenn es nicht will. Und wir haben darauf vertraut, dass Aaron will.

Haben die Herausforderung angenommen: Aarons Eltern Karin und Hannes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und Aaron will, er ist ein Kämpfer. Seine Eltern richten ihren Alltag voll und ganz auf Aaron aus, bauen das Haus in Vechta rollstuhlgerecht um, kümmern sich aufopferungsvoll um ihn. Den Großteil der Pflege übernehmen sie selbst, Karin hängt sogar ihren Beruf als Erzieherin an den Nagel. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung - für die ganze Familie. So gibt es immer wieder Zeiten, in denen es auch den Eltern nicht gut geht.