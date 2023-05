Selbstbestimmt unterstützt seit mehr als 30 Jahren Menschen mit Behinderung in ihrem Kampf um Respekt und Teilhabe in der Gesellschaft. Die Sendereihe zeigt auf, welche Barrieren es immer noch immer gibt und welche Energie und welchen Mut es braucht, selbstbestimmt zu leben.

Aus der bislang linearen Sendereihe soll nun vorrangig ein Angebot für die ARD Mediathek und so auch für neue Zielgruppen werden. In drei monothematischen Folgen der ersten Staffel wollen die prominenten Hosts - Schauspieler und Comedian Tan Caglar, Influencerin und Vize Miss Germany Gina Rühl und Ex-Europa- und Weltmeister im Speerwurf Mathias Mester - Mut machen für ein selbstbestimmtes Leben. Mut zur Akzeptanz, zur Vielfalt und zum Miteinander.

Übung macht den Meister: Tan Caglar versucht sich als Kellner Bildrechte: MiaMedia

Was macht eigentlich einen Job zum Traumjob? Darüber unterhält er sich mit der blinden Kellnerin Clara Klebba und Josefine Klingner, die mit einer Sprechstörung in einem kommunikativen Beruf arbeitet. Er trifft Alexander Böhmer, der nach einer Krebserkrankung ein Bein verlor und trotzdem an seinem Traumberuf festhielt sowie Anna- Lena Bogenhauser, die mit Down-Syndrom in der größten Notaufnahme Deutschlands arbeitet.