Tan Caglar: Ich hab erstmal geguckt, wie du das machst. Und dann hab ich mir gedacht, eigentlich ist das ganz cool. Ich hab tatsächlich gedacht, dass ich einer der wenigen, oder vielleicht sogar der einzige bin, und dann habe ich mich damit mehr beschäftigt, und dich gesehen und dachte, ja, der macht das schon ziemlich gut. Vielleicht fang ich am anderen Ende des Körpers an, weil der ist ja so oben und ich bin ja unten, was jetzt nicht das Niveau angehen soll.

Tan Caglar bei einer Modenschau Bildrechte: MDR

T C: Man hat mir ganz am Anfang gesagt, in der Comedy ist es eigentlich besser, wenn du total Kacke aussiehst. Ja, weil du dann immer den Tiefstatus spielen kannst, also immer das Opfer. Völliger Unsinn. Bei uns ist es sowieso egal, wie wir aussehen, wir sind trotzdem behindert.



Deswegen spielt das überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube, das ist völlig egal, wie du aussiehst. Letztendlich ist es wichtig, was du machst und was du sagst. Du kannst mit dem, was du sagst und ausstrahlst auch gut aussehen. Tust du ja auch. Obwohl du auch ein gutaussehender Mann bist.