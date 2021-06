Ihr habt ihn kennengelernt. Muss ich noch was sagen? Die Kamera ging an und der Typ ist einfach unfassbar einnehmend, der hat eine Aura, da kommt man nicht vorbei. Er ist unheimlich charmant. Er hat Erfahrung, was natürlich in unserem Job auch nicht unwichtig ist.

Josepha Herbst; Ausführende Produzentin bei "In aller Freundschaft"