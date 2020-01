Susanne Bender gründete 1986 das Europäische Zentrum für Tanztherapie in München, EZETTHERA, heute arbeitet sie auch in Kliniken, u.a. mit Schlaganfall-Patienten. Dass Tanzen die Psyche ins Gleichgewicht bringt, lernte Susanne Bender in den USA. Sie studierte dort Tanztherapie und holte die Methode nach Deutschland. Vorher hatte sie als Sonderpädagogin mit beziehungsschwierigen Kindern gearbeitet und war an ihre Grenzen gestoßen. Im Tanz entdeckte sie neue Möglichkeiten der Kommunikation.



Bender erklärt die Methode dahinter so: Alle Erlebnisse, jede Prägung durch Umwelt und Familie, jedes Trauma sei im Körper gespeichert wie ein Code. Tanztherapeuten könnten ihn lesen und emotionale Muster erkennen, um sie ggf. zu ändern. So nehme der Tanz Einfluss auf den Körper, die Haltung, was sich wiederum auf das eigene Fühlen und Denken, auf die Selbst- aber auch die Fremdwahrnehmung auswirke.