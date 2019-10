Der große Eröffnungstanz der Debütantenpaare ist der Höhepunkt eines jeden Opernballs. Wer als Debütantin oder Debütant mit von der Partie sein will, hat am 18. Oktober 2019 in der MDR-Zentrale die Möglichkeit dazu. Die drei Paare, die die Jury besonders von sich überzeugen, haben zusätzlich die Chance, das "Goldene Ticket" zu gewinnen. Die Teilnehmer treten live bei "MDR um 4" gegeneinander an. Welches Paar gewinnt, entscheiden die Zuschauer.