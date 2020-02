Semperopernball 2020

Hans Joachim Frey führte das Kleid mit zwei Ballschönheiten auf der Goldenen Henne 2019 vor. Bildrechte: Fuhrmann/Schmidt/Superillu

Für alle Fans der edlen Stoffe besonders interessant: Die Kleider der Debütantinnen. Diese kommen in diesem Jahr von Mandel Fashion Berlin. Die Designer haben sich ein Satin-Kleid mit Perlen- und Strass-Verzierung in strahlendem orange ausgedacht. Mit einem dynamischen Ausschnitt und Carmen-Kragen in einer A-Linie erweist sich die Robe würdig für den Jubiläumsball. Zum Debütanten-Package gehören außerdem Schuhe in passendem Gold und kühlem Silber. Zu den Outfits der Herren gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Hier dominiert der klassische Smoking.