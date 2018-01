Wenige Wochen sind es bis zum 13. SemperOpernball am 26. Januar 2018. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, wird Sänger Max Giesinger das Programm des Events bereichern. Er wird ab 19 Uhr ein kleines Konzert vor der Semperoper geben und außerdem in der Live-Sendung auftreten, die ab 20.15 Uhr im MDR Fernsehen ausgestrahlt wird.