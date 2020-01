So sehen die Schuhe für den SemperOpernball aus

Bis zu 40 Arbeitsschritte sind notwendig, um die Tanzschuhe für den Dresdner SemperOpernball herzustellen. Die ersten Ideen werden zunächst mit Stift und Papier skizziert. Sobald sich ein konkretes Bild vor dem geistigen Auge des Modelleurs abzeichnet, wird die Skizze in ein plastisches Modell übertragen. Dies kann in Form dreidimensionaler Modelle am Computer oder auch handwerklich am Musterleisten geschehen. Qualität und hohe Trageeigenschaften stehen dabei immer im Vordergrund.