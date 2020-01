Topmodel Eva Padberg ist Charity-Patin beim SemperOpernball 2020

Seit dem ersten SemperOpernball 2006 ist die jährliche Charity-Aktion Bestandteil des Eröffnungsprogramms in der Semperoper. Unterstützt wird die Charity-Aktion von einem festen Partner, der mithilfe prominenter Botschafter für das jeweilige, zuvor ausgewählte Spendenprojekt wirbt. In diesem Jahr partnert Unicef mit dem SemperOpernball, als Botschafterin wurde Eva Padberg angekündigt. Das Topmodel, das aus Thüringen stammt, ist bereits seit 2006 als Unicef-Botschafterin unterwegs und wird zum ersten Mal beim SemperOpernball auftreten. Es ist ihr erster Unicef-Einsatz nach der Babypause und ein besonderes Herzensprojekt.

Bildrechte: UNICEF Deutschland

Zusammen mit dem Charity-Partner Unicef soll in diesem Jahr ein Projekt unterstützt werden, das mit Lernzentren die Lebenssituation von Kindern in Bangladesch nachhaltig verbessern will. Bangladesch zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Fast die Hälfte der Haushalte in Bangladesch leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Armut führt dazu, dass Kinder die Schule abbrechen, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Davon betroffen sind hier 1,7 Millionen Kinder. Damit gehört Bangladesch zu den Ländern mit dem höchsten Anteil von Kinderarbeit weltweit.