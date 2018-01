Neue Musik für die Dresdner Debütanten: In diesem Jahr hat der russische Komponist Anton Lubchenko eigens einen Walzer für den SemperOpernball komponiert. Er stellte sein jüngstes Werk, den "Mephisto Walzer", am Dienstag in Dresden vor.



Lubchenko hatte schon in der Vergangenheit für den Opernball komponiert und freut sich auf die bevorstehende Uraufführung seines Walzers während der Choreografie der diesjährigen Debütanten.



Der Komponist sorgte außerdem dafür, dass der SemperOpernball in diesem Jahr erstmalig im russischen Fernsehen übertragen wird. Lubchenko stammt aus St. Petersburg, eine der Partnerstädte Dresdens.