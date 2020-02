Deutliche Worte und wundervolle Musik beim SemperOpernball 2020

Neben der Musik lebt so ein Ball natürlich auch von seinen prominenten Gästen. Einer war gleich mittendrin beim ersten emotionalen Höhepunkt: Ehrengast Armin Müller-Stahl bekam vom WDR-Kinderchor mit “I could have danced all night” aus My Fair Lady ein wunderschönes Ständchen gesungen. Im Anschluss bekam er und seine Frau von den Kindern noch unzählige weiße Rosen überreicht. Die verteilte Armin Müller-Stahl sogleich an die anwesenden Damen in der Nähe.