Märchenhafte Show vor und in der Semperoper

Die Sopranistin Julia Muzychenko wird zum 15. SemperOpernball live auf der Bühne zu hören sein. Die gebürtige Petersburgerin hat nach ihrem Debüt am Mariinsky Theater 2015 und weiteren Auftritten ihre musikalische Heimat als Mitglied des Jungen Ensembles in der Semperoper gefunden. Das Publikum darf sich außerdem auf den Geigenvirtuosen Pavel Milyukov, die armenische Sopranistin Ruzan Mantashya und der aserbaidschanischen Tenor Yusif Eyvazov freuen. Als aufstrebender Star am Pianistenfirmament wurde Alexander Kashpurin angekündigt. Bereits während seines Studiums am Petersburger Konservatorium erhielt er zahlreiche Preise. Inzwischen führen ihn Konzertreisen durch ganz Europa sowie nach China und in die Mongolei.