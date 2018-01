Der SemperOpernball 2018 Stars und Sternchen auf dem Roten Teppich

In genau einer Woche ist es soweit: Der schönste Ball der Republik und ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges lädt zum 13. Mal in die sächsische Landeshauptstadt Dresden. Am Freitag, den 26. Januar 2018, steht der 13. SemperOpernball, moderiert von Guido Maria Kretschmer und Sylvie Meis, auf dem Programm. Bereits jetzt haben viele prominente Persönlichkeiten, Stars und Sternchen ihr Kommen angekündigt.