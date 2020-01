Gut gestylt zum SemperOpernball

Nur noch wenige Tage, dann findet in Dresden wieder eines der kulturellen Highlights des Jahres statt: der SemperOpernball. Ein Ereignis, das nicht nur wegen der prunkvolle Kulisse der Semperoper Tausende begeistert. Ganz besonders werden die 100 Debütanten-Paare bestaunt, die sich für diesen Abend ordentlich in Schale schmeißen. Damit an diesem Abend auch alles glatt über die Bühne geht, wurde jetzt vorab das Schminken so vieler Menschen geübt - unter fast realen Bedingungen. Vor allem der Zeitdruck spielt an so einem Abend eine große Rolle, weiß Make-Up-Expertin Manja von Wildenhain.