Die 49-jährige Dirigentin und Kapellmeisterin Judith Kubitz ist die neue Intendantin des Sorbischen National-Ensembles in Bautzen. Die Stelle der künstlerischen Leitung war lange Zeit vakant, nachdem Milena Vettraino im Jahr 2015 ihre Funktion überraschend niedergelegt hat. Judith Kubitz, die Gastengagements bei namhaften Orchestern in Hamburg, Bremen, Dresden, Bogota, Johannesburg und Tokio innehatte und zuletzt viele Jahre am Festspielhaus Baden-Baden dirigierte, tritt diese Stelle am 1. August 2018 an. Gemeinsam mit der derzeitigen kaufmännischen Geschäftsführerin Diana Wagner bildet sie ab der Spielzeit 2018/19 die Doppelspitze des SNE.