Es wird wieder spannend: Wer macht das Rennen um den Güldenen August? Wer wird der vierte HumorZonen-Newcomer? Alle drei Vorgänger sind inzwischen mega-erfolgreich: Alain Frei, Maxi Gstettenbauer und Benni Stark.

In diesem Jahr treten Lena Lupke, Thomas Spitzer, Robert Alan und Simpon Stäblein an. Wer der neue Hoffnungsträger des Humors wird, das entscheidet das Publikum. Wer sonst? Der Gewinner – oder die Gewinnerin, man weiß es nicht – wird zur großen Abschlussgala geladen und bekommt vom Schirmherrn himself den Güldenen August nebst Taschengeld überreicht. Moderiert wird das Rennen um die Gunst des Publikums von Christian Meyer und Julius Fischer von The Fuck Hornisschen Orchestra. Und die laden den Besten / die Bestin in ihre TV-Show „Comedy mit Karsten“ ein. Die SPASSZONE hält alle auf dem Laufenden - hier, auf Facebook und in unserer Insta-Story.

Lena Lupke

Lena kam 2016 durch Zufall zur Stand-Up-Comedy: Zusammen mit einer Freundin sitzt sie als Zuschauerin in einer Open-Mic-Show. Ein Künstler hat kurzfristig abgesagt. Als der Moderator das Publikum fragt, wer stattdessen spontan auftreten möchte, meldet sich Lenas Freundin und zack! Lena steht auf der Bühne und macht ihren ersten improvisierten Stand-Up-Auftritt.



Es läuft so gut, dass Lena Feuer fängt und drei Tage später ihr erstes 10-minütiges Stand-Up-Set spielt, mit dem sie wenige Monate später als Finalistin im NightWash Talent Award 2016 ist.

Lena war Teilnehmerin beim RTL Comedy Grand Prix 2017 und war festes Ensemble-Mitglied des Podcasts Gute Arbeit Impro von Gute Arbeit Originals für ZDF funk, in deren YouTube-Sketchen sie auch als Sprecherin zu hören ist. In Köln moderiert sie seit einem Jahr ihre eigene Open-Mic-Show Komischer Klub, bei der sie als Host zusammen mit ihrer Kollegin Christin Jugsch anderen Comedians eine Bühne bietet.



Vor der Stand-Up-Comedy arbeitete Lena als Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. 2014 und 2015 inszenierte sie für das Theater die Telenovela "Orkan der Gefühle", eine Parodie auf die ARD-Serie Sturm der Liebe. Jeden Monat wurde eine neue Folge aufgeführt, bei der sie selbst eine der zwei Hauptrollen spielte und neben Text und Schauspiel für die Regie verantwortlich war.

Thomas Spitzer

Thomas Spitzer ist der„krasseste banger im game“: Seine Zunge ist scharf wie ein Chippendale, sein Humor schwarz wie die zugehörige Fliege. Er hat so viele Sieger-Whiskeys bei Poetry Slams gewonnen, dass er irgendwann ganz mit dem Trinken aufhören musste, um nicht mit 25 an einer Leberzirrhose zu krepieren. Zudem grindet er bei Nightwash, Bastei Lübbe oder mit dem Goethe-Institut. In seinen knackigen Shows geht das gebürtige Freiburger Böbbele mit mathematischer Präzision, literarisch-assoziativer Diffusität und einem Dauerfeuer an trockenen Sprüchen auf Safari durch den menschlichen Verstand. Stets gewillt, die ganz großen Fragen zu fragen: Bin ich verrückt? Seid ihr es? Liegt da noch Pizza? Und: Kann eine Burka von Vorteil sein? (Zum Beispiel, wenn man ein sehr schlechter Bauchredner ist.) Dabei muss das Publikum immer selbst denken. Sonst wäre es ja tot.

Robert Alan

Robert Alan wollte früher Rapper werden. Weil die aber Mitte der 90er Jahre mit großer Beliebtheit erschossen wurden, beschloss er, ungefährlichere Musik zu machen. Seitdem sitzt er als Swinger-Songrider am Klavier – frei nach dem Motto „Don’t shoot me, I’m only the Piano player!”



Der DDR-Republikflüchtling erzählt von seinem Werdegang vom Rapper zum Komiker, singt Lovesongs und tanzt wie ein junges Rehkitz.



In der Schule hieß es immer: „Robert du bist nicht faul, sondern dumm.“ Trotzdem darf er heute auf Kabarett-Veranstaltungen spielen und hat sogar den einen oder anderen Kabarettpreis gewonnen, darunter das renommierte Passauer Scharfrichterbeil 2015.

Simon Stäblein

„Gutaussehend“ sagen seine Fans. „Ein ziemlicher Schuss“, sagt er selber. Und doch ist er nicht auf dem Catwalk gelandet. Ihm reichen eine Bühne und ein Mikro. Sofort ist Simon in Action - und das Publikum hängt begeistert an seinen Lippen.



In seinem kleinen Heimatdorf in Unterfranken kriegt man normalerweise den Job übergebraten, der gerade frei wird. Notfalls als Vegetarierin beim örtlichen Metzger. Für Simon war das nichts. Er zog für das BWL-Studium nach Köln und die Erkenntnis war wie zu erwarten: „Ich will Comedy machen.“ Schon bald zog es ihn auf die ersten kleinen Bühnen – mit Erfolg. Mittlerweile sind es Theater und Hallen mit mehreren hundert Leuten, die er zu begeistern weiß.



J2016 schaffte Simon den Sprung ins TV und stand als erfolgreicher Newcomer beim RTL Comedy Grand Pix 2016 vor der Kamera. Beim NDR Comedy Contest 2016 ging er dann sogar als Sieger von der Bühne.



Simon Stäblein liebt die Interaktion mit dem Publikum und so zieht es ihn seit seinen ersten Gehversuchen im November 2012 immer wieder auf klassische StandUp-Bühnen zurück: 2016 mit seiner Show #stäbup ab Oktober mit seinem ersten Solo-Programm "Heul doch!".

