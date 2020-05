Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König: Das Gipfeltreffen

Torsten Sträter, Johann König und Olaf Schubert sind angetreten, um der Welt zu helfen. Durch Wissen. Denn Wissen ist Macht! Und gerne geben die drei Experten ihr Wissen an die Bedürftigen weiter. Die müssen nur fragen! Und das tun sie in der neue Comedy Show im MDR. In vier wöchentlichen Folgen gestehen hilflose Menschen wie Wladimir Kaminer, Clueso, Maren Kroymann, Stefanie Hertel, Matthias Egersdörfer oder Kreaturen wie Die Echse den drei Superhelden ihre Ratlosigkeit.



Und unsere Helden wissen, ob man den zweiten Schritt jetzt doch vor dem ersten machen kann, was eine Prise ist, wie viele Finger man mindestens braucht, um das Flötenspiel zu erlernen, warum ein Penis nicht nachwächst und wo die Menschen früher lebten.