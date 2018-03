Schirmherr Olaf Schubert hat 100 Spaßvögel in die Elbestadt eingeladen und alle sind gekommen zur 4. HumorZone. Schon der Auftakt der Dresdner Humorfestspiele ist phänomenal: Die Mixshow „Warm Up“ moderiert von Knacki Deuser bringt Abdelkarim und Felix Lobrecht, Michael Krebs und Ex-HumorZonen-Newcomer Maxi Gstettenbauer auf die Bühne. Und danach nimmt die Liste der grandiosen Kabarettisten, Stand-Up-Comedians, Clowns, A Capella Künstler und Poetry Slammer gar kein Ende mehr.

Mehr als spannend wird auch in diesem Jahr der Newcomer-Wettbewerb. Präsentiert von unseren musikalischen Moderatoren Christian Meyer und Julius Fischer - vor allem den Leipzigern gut bekannt als The Fuck Hornisschen Orchestra - moderieren das Rennen der Newcomer Lena Lupke, Thomas Spitzer, Simon Stäblein und Robert Alan um die Gunst des Publikums – denn das entscheidet. Der Gewinner – oder die Gewinnerin, man weiß es nicht – wird zur großen Abschlussgala geladen und bekommt vom Schirmherrn himself den Güldenen August nebst Taschengeld überreicht. Außerdem laden The Fuck Hornisschen Orchestra den Besten / die Bestin in ihre TV-Show „Comedy mit Karsten“ ein. Die SPASSZONE hält alle Interessierten auf dem Laufenden. Auf allen Kanälen.

Bildrechte: MDR Tja, und dann sind sie auch schon wieder vorbei, die vierten Dresdner Humorfestspiele. Also fast. Denn zum Abschluss lädt Olaf Schubert zur großen Gala in den Schlachthof: Ingmar Stadelmann, Masud und der Tod werden sich das Mikro in die Hand geben. Matthias Egersdörfer und Johann König gehören genauso zum bestqualifizierten Lachpersonal wie Leo Bassi und Jochen Malmsheimer. Die Gala läuft überall im MDR: ab 22:25 Uhr im Fernsehen und Livestream auf mdr.de und außerdem live auf YouTube und Facebook. Außerdem wird es sich lohnen, das Instagram der Spasszone zu checken. Denn die Social-Media-Menschen planen wieder eine Story zur Gala.



Außerdem stellt sich die MDR SPASSZONE von Mittwoch bis Samstag täglich mit „HumorZone – Das Magazin“ einer kongenialen, angesichts der unglaublichen Vielfalt schier unmöglichen Aufgabe, das Humorfestival zusammenzufassen. Alle Magazin-Sendungen laufen auch live auf spasszone.de, Facebook und YouTube.

