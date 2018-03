Die Humorzone Dresden ist erst vorbei, wenn die dicke Gala über die Bühne gegangen ist. Und das passiert heute Abend: Zum Abschluss der vierten HumorZone lädt Schirmherr Olaf Schubert in den Schlachthof: Ingmar Stadelmann, Masud und der Tod werden sich das Mikro in die Hand geben. Matthias Egersdörfer und Johann König gehören genauso zum bestqualifizierten Lachpersonal wie Leo Bassi und Jochen Malmsheimer.

Und natürlich gibt Schirmherr Olaf Schubert den Güldenen August an den Newcomer des Jahres weiter. Musikalisch umrahmt von unseren Moderatoren Christian Meyer und Julius Fischer, The Fuck Hornisschen Orchestra, hat am Sonnabend Simon Stäblein das Rennen gemacht. Er hat sich gegen Thomas Spitzer, Robert Alan und Erik Leichter durchsetzen können. Ein kleines Taschengeld wird es natürlich auch wieder geben. Und vielleicht auch einen Auftritt auf der großen Gala-Bühne. Außerdem ist Stäblein jetzt fest in das Programm von „Comedy mit Karsten“ eingeplant.