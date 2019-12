So wird 2020 Jahresvorblick mit Jonas Greiner

Transkript des Videos / © Jonas Greiner

Wir kommen nach dieser doch so ruhigen und harmonischen Weihnachtszeit, wo sich die Menschen wieder vor lauter Besinnlichkeit in den Drehkreuzen der Kaufhäuser verkeilten, nicht umhin, schon jetzt einen Blick auf das nächste Jahr zu werfen. In wenigen Tagen ist 2020 – Schnapszahl. Das kann ja heiter werden. Hier sind die Schlagzeilen des neuen Jahres:

Januar. Nachdem die neu aufgestellten Deutschlandfahnen vor den Schulen völlig unerwartet doch nicht alle Probleme im deutschen Bildungssystem lösen konnten, startet die Bundesregierung eine weitere Digitalisierungsoffensive an den Schulen der Republik. Neben der flächendeckenden Erneuerung von Glühbirnen in Overheadprojektoren umfasst das Projekt auch die Ausstattung der Schulen mit E-Mail-Konten von AOL und das Update auf Microsoft-Excel 2003. Für beide Computer.

Februar. Der neue „James Bond“-Film kommt in die Kinos. Diesmal soll der britische Agent einen Bösewicht Namens „Europäische Union“ zur Strecke bringen, die Großbritannien seit Jahren mit Gräueltaten wie Handelsfreiheit, Stabilität, Reisefreiheit und Frieden drangsaliert. Als Waffen stehen ihm eine Walther PPK, ein Volksentscheid und Boris Johnson zur Verfügung.

März. Bei der Leipziger Buchmesse präsentiert der Rohwolt-Verlag die Neuauflage vieler alter Märchen. So wurden bekannte Geschichten an die Gepflogenheiten der heutigen deutschen Gesellschaft angepasst. Mit dabei sind Werke wie: „Der gestiefelte Kater mit orthopädischen Einlagen“, „Hans guck in die App“ und „Schneewittchen, die nicht so eine ist und die 7 Tinder-Dates“.

Andere Werke behielten ihren Titel, wurden aber inhaltlich angepasst. So spielt „Rumpelstilzchen“ nun im Weißen Haus, „Das tapfere Schneiderlein“ in einer Adidas-Fabrik in Bangladesh, der „Wolf und den sieben Geißlein“ vor dem Jugendgericht Bottrop, „Hänsel und Gretel“ vor dem Jugendgericht Bottrop und „Rotkäppchen“ vor dem Jugendgericht Bottrop.

April. Der Deutsche Filmpreis wird verliehen: Unter den Gewinnern ist auch Til Schweigers neuer Film. Beruhend auf seinem Nachbarschaftsstreit mit Jan Ullrich im Jahr 2018 schuf Schweiger jetzt den Film »Zweiradesel«. In den Hauptrollen Matthias Schweighöfer als Til Schweiger, Til Schweiger als Alexa-Sprachassistent und Luna Schweiger als Jan Ullrich.

Mai. Das Matheabitur war erneut zu schwer. Schüler und Lehrer aus dem Saarland und sieben echten Bundesländern protestieren wegen zu komplizierter Aufgaben. So lautete in Bayern eine der zu schweren Fragen wie folgt: „Ein Verkehrsminister plant die Einführung einer Maut. Die Ausgaben werden höher sein, als die Einnahmen. Er tut es dennoch. Berechnen Sie sein Gehalt.“ – Ein Beispiel für eine zu schwere Aufgabe aus Bremen lautete: „Sie essen einen Apfel. Wie viele Äpfel haben Sie gegessen?“

Juni. Fußball-Europameisterschaft: Jubel in ganz Deutschland: Der Nationalmannschaft unter Trainer Lothar Matthäus gelingt in letzter Minute durch ein Tor von Patrick Helmes der verdiente Ausgleichstreffer zum 4:4 Endstand gegen Litauen. Damit fährt die DFB-Elf sichtlich zufrieden mit einem Punkt aus drei Spielen nach Hause.

Viele Reichsbürger forderten im Nachgang zum Spiel die Neugründung der Nationalmannschaft in den Grenzen von 1941 um Stars wie Griezmann und Lewandowski wieder im deutschen Team zu haben.

Juli. Ein halbes Jahr nach der Erhöhung des Mindestlohns um 16 Cent verkündet die Bundesregierung das Einstellen ihrer Arbeit zum Jahresende. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, es gebe nichts mehr zu tun. Alle Probleme der Bundesrepublik seien endgültig gelöst.

Vier Millionen Menschen, die vom Mindestlohn profitieren, wissen jedoch auch ein halbes Jahr nach der Erhöhung noch nicht, was sie mit dem neuen Reichtum anstellen werden. Mögliche Ideen wären: Einen halben Quadratmeter Wohnung in München für einen Tag mieten oder fünf Dacia-Duster-Neuwagen kaufen.

August. Hitzewelle in Deutschland: Die Bundesregierung vertagt ihren Klimagipfel aufgrund der zu hohen Temperaturen auf August 2035. Der Veranstaltungsort ist bis dato unklar. Man müsse sich noch entscheiden zwischen einem Hotel-Resort an der Nordsee in München, einem Kongresszentrum in Frankfurt am… äh, Verzeihung. Frankfurt im Main oder auf der Insel Zugspitze im Mittelmeer.

September. Ein Jahr vor der Bundestagswahl stehen Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz als Kanzler-kandidaten ihrer Parteien fest. Damit verzichten sowohl CDU/CSU als auch SPD erstmals freiwillig darauf, den Kanzler zu stellen. Nachdem Wahlen in den letzten Jahren oft von Quereinsteigern gewonnen wurden – wie in der Ukraine von einem Komiker und in den USA von einem aus dem Reality-TV bekannten Geschäftsmann – heißen die heißesten Anwärter auf das Kanzleramt 2021: Jonas Greiner und Robert Geiss.

Oktober. Der Eröffnungstermin des Hauptstadtflughafens BER kann nicht gehalten werden. Auf der Baustelle herrscht dennoch Aufregung, denn Bauarbeiter fanden das Skelett eines Dinosauriers. Der Fund gibt Rätsel auf, ein Sprecher der Baufirma sagte, als man mit den Arbeiten an der Baustelle begann, hätte sich das Tier noch bester Gesundheit erfreut. Das Veterinäramt ermittelt.

November. Da in ganz Deutschland – und vor allem im ländlichen Raum - massiv Mediziner fehlen, gehen die Ärzte nach acht Jahren wieder auf Deutschland-Tour.

Dezember.

In Stockholm wird der Literaturnobelpreis verliehen. Diesjähriger Preisträger ist ein Deutscher, der laut Laudatio den Zeitgeist sehr treffend in seinen Texten verarbeite und aktuelle Probleme anspreche. Mickie Krause bedankte sich für die Auszeichnung und kündigte pünktlich zu Weihnachten eine neue Single an.

Für das kommende Jahr ist nach dem Hype um Krauses Lebenswerk zu erwarten, dass sich auch der Deutschunterricht endlich den Texten der Moderne anpasst. Mögliche Aufgaben im Deutsch-Abitur lauten also bald: „Erläutern Sie vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse über die Literatur des 21. Jahrhunderts folgende These: Biste braun, kriegste Fraun!“, oder „Textanalyse: Finger in Po, Mexiko.“

Das waren sie, die wichtigsten Schlagzeilen im neuen Jahr. Es ist genull nau Uhr. Das war das letzte deutsche Fernsehen mit dem Jahresvorblick. Na dann: Gute Nacht!