Nach seinem überzeugenden Auftritt in Paris, bei dem der gebürtige Chemnitzer mit 17,38 m eine persönliche Bestleistung aufstellte, will sich Max Heß beim Heimspiel in Chemnitz für die kommenden Welt- und Europameisterschaften in Form springen. Auch bei den Sprinterinnen gibt es Grund zur Freude: Rebekka Haase, die im Sommer mit der Staffel Bronze gewann, wird ebenfalls an den Start gehen.