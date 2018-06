Zusammen jubeln, zittern und womöglich weinen: Bei Weltmeisterschaften zieht es viele Fußball-Fans an öffentliche Plätze, um die Spiele in großer Runde zu erleben. Seit dem "Sommermärchen 2006" ist das Rudelgucken in Deutschland von einer WM nicht mehr wegzudenken.



Auch in Mitteldeutschland gibt es genügend Möglichkeiten, gemeinsam zu schauen. Wir haben ausgewählte Orte in einer interaktiven Karte dargestellt und ergänzen diese laufend.