Stimmen Sie ab! Welche Sportlerin und welcher Sportler ist Ihr MDR Sport-Ass?

Frank Stuckatz schwärmt von den jungen Athletinnen und Athleten, die er getroffen hat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die jungen Talente sind nicht nur absolute Asse in ihren Sportarten, sondern auch beeindruckende Menschen. Das haben unsere Sportreporter bei den Dreharbeiten schnell gemerkt.



So sagt Dirk Eyding: "Bei Schwimmerin Finja Oelmann hat mir ihre positive, fröhliche Ausstrahlung imponiert. Sie sieht ihr Handicap (Kleinwuchs) nicht als Benachteiligung, sondern als Herausforderung. Bei Skiläufer Deaken Holland haben mich vor allem sein Ehrgeiz und der Wille, sich in einem Ausdauersport zu quälen, überzeugt. Bei beiden haben die Eltern einen großen Anteil an der Leistung . Weil sie die Voraussetzungen schaffen, etwa durch Fahrten zu Training, Wettkämpfen oder Trainingslagern. Das ist nicht selbstverständlich."



Auch Frank Stuckatz schwärmt von der Begegnung mit den Athletinnen und Athleten: "Ich wollte ja mal Lehrer werden und hatte sogar schon einen entsprechenden Studienplatz. Deswegen freut es mich immer, wenn ich junge Menschen treffen kann, die ehrgeizig sind und Ziele haben, die sie beharrlich verfolgen. Da ich selbst mit Behinderten groß geworden bin, hat mich vor allem Fabian Giemsa beeindruckt. Er meistert das Leben im Rohlstuhl mit sehr viel Optimismus und möchte nicht besonders behandelt werden. Er hat sehr forsch und klar gesagt, 'ich will zu den Paralympics 2028'. Das ist eine mutige Aussage, weil die Deutschen in seiner Sportart Weltspitze sind."



Am Ende begeisterten Stuckatz alle jungen Sportlerinnen und Sportler. Auch die Schachspielerin Anastasia Voigt: "Sie vergräbt sich mit ihren Freundinnen stundenlang in die Theorie und geht besonderen Dingen nach, die man von Mädchen in dem Alter nicht unbedingt erwartet. Oder die Kanutin Neele Skibbe: Ein ganz zartes Mädchen, aber mit enormen Willen und Biss. Sie kommt jetzt auf die Sportschule. So jung das Elternhaus zu verlassen, ist immer ein schwieriger Schritt."