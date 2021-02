Auch Routinier Steffen Mengel erwischte keinen guten Start in sein Duell gegen Darko Jorgic. Nachdem er zu Beginn schon 6:0 in Führung lag, gab er den ersten Satz doch noch an seinen Kontrahenten ab. Jorgic holte auch den zweiten Satz und alles sah nach einem erneuten "WhiteWash" aus. Doch Mengel fightete sich in das Spiel zurück und konnte wenig später zum 2:2 ausgleichen. Am Ende jedoch ohne zählbaren Erfolg. Im entscheidenden dritten Durchgang setzte sich Jorgic mit 11:8 durch und verschaffte Saarbrücken die 2:0-Führung.

Nun ging es für "Lubo" Jancarik ein zweites Mal an die Platte. Sein Kontrahent war diesmal Saarbrückens Nummer eins Darco Jorgic. Wieder sah es zunächst ganz düster für den Mühlhäuser aus, der schnell mit 0:2 nach Sätzen in Rückstand geriet. Doch Jancarik zeigte Moral und kämpfte sich im dritten Satz mit einem 11:9 Sieg zurück in die Partie. Im vierten Durchgang blieb es lange spannend und ging sogar in in Verlängerung. Am Ende musste sich der Gastgeber doch mit 11:13 geschlagen und kassierte alleine in der Verlängerung zwei Netzroller von Jorgic - ärgerlich.