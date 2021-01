Daniel Habesohn bekam es im zweiten Duell mit dem erst 19-jährigen Russen Maksim Grebnev zu tun. Auch hier war es von Beginn an eine umkämpfte Partie, in der der Österreicher vom Post SV nach einem 11:9 mit 1:0 in Führung gehen konnte. Doch erneut gelang es dem Gastgeber auszugleichen. Grebnev nutzte seinen ersten Satzball und holte sich seinerseits mit 11:9 den zweiten Durchgang. Und auch im dritten Satz ging es über die volle Distanz. Habesohn zeigte nach 3:7 Rückstand ein starkes Comeback und holte sich die Führung nach 11:9-Satzgewinn wieder zurück. Auch Satz Nummer vier war so ein einziger Kampf. Der junge Russe scheiterte allerdings in den entscheidenden Situationen an seinen Nerven. Habesohn nutze die Fehler konsequent aus und brachte durch das 12:10 Mühlhausen mit 2:0 in Front.