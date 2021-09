Beim Olympia-Empfang sagte Berkhahn auf die Frage nach internationalen Angeboten: "Die Angebote sind immer zahlreich und auch sehr verlockend. Da denkt man schon darüber nach. Es ist nicht so einfach im deutschen Sport, im Verbandssystem. Das muss man sich gut überlegen." Das nährt Spekulationen, zumal Weltmeister und Olympiasieger Florian Wellbrock definitiv bis 2024 in Magdeburg bleiben will. Stehen die Zeichen also auf Trennung? "Trotzdem muss man irgendwann seine eigenen Entscheidungen treffen. Wir werden sehen, was in nächster Zeit passiert", so Berkhahn vielsagend.



Sicher keine Bewerbung für den deutschen Schwimmsport ist, dass die Stelle beim SCM, die nach dem Weggang von Dagmar Haase nach Leipzig freigeworden war, zunächst nicht besetzt wird. "Da gibt es im deutschen Sport Unwägbarkeiten, die neue Einstufung. Der DSV tut sich schwer, die Stellen in Magdeburgs zu verlängern. Deshalb müssen wir die Ausschreibung der Stelle zurückstellen."