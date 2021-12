Ryoyu Kobayashi gewinnt in Klingenthal

Vor der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg behält Geiger aber das Gelbe Trikot des Führenden, weil er ein deutliches Polster hatte. Bester Deutscher zum Abschluss des Wochenendes in Sachsen wurde Constantin Schmid als Achter. Stephan Leyhe (Willingen) kam auf Platz 19. Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), am Samstag als Sechster noch mit seinem besten Ergebnis seit dreieinhalb Jahren, wurde 21. - und Pius Paschke (Kiefersfelden) holte als 29. noch Weltcup-Punkte.