Angesichts der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie hat die VBL gemeinsam mit dem DVV eine Änderung der Pokalspielordnung beschlossen. So werden in der Saison 2021/21 nur die Mannschaften der 1. Bundesliga der Frauen und Männer am DVV-Pokal teilnehmen. Die Teilnahme für alle Vereine unterhalb der 1. Bundesliga wird für eine Spielzeit ausgesetzt. Dies gab die VBL bekannt.