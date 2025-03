Lange Gesichter beim WSC Oberwiesenthal: Die für Ende März geplanten Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf müssen wegen der milden Temperaturen abgesagt werden. Wie der ausrichtende Verein am Freitag (21.03.2025) bekanntgab, ist eine "faire und sichere Durchführung der Veranstaltung unter den vorherrschenden Bedingungen" nicht möglich.

An diesem Wochenende findet im finnischen Lahti der letzte Weltcup für die Langläufer statt. Dabei wird es neben den Sprintwettbewerben auch den langen Kanten über 50 Kilometer bei Männern und Frauen geben. Katharina Hennig aus Sachsen will dafür nochmal alles investieren. "Körperlich hat sich das vergangene Wochenende nicht mehr ganz so gut angefühlt, deshalb hoffe ich, mich im Laufe der Woche noch weiter zu erholen, um einen guten Saisonabschluss zu finden." Die 28-Jährige hatte bei der Ski-WM unter anderem mit der Thüringerin Victoria Carl Staffel-Bronze gewonnen.