Das für März geplante Reitturnier "Partner Pferd" in Leipzig wurde abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag (14. Januar) mit. "Trotz aller Bemühungen: Die Infektionszahlen der Corona-Pandemie lassen keine andere Entscheidung zu, als die Partner Pferd 2021 abzusagen. Das ist der traurige Entschluss, der jetzt in Abstimmung zwischen den beiden Veranstaltern Leipziger Messe und der Agentur EN GARDE Marketing GmbH sowie den Verbänden (FN und FEI) getroffen wurde", heißt in einer Pressemitteilung.